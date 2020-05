Bogner-Strauß geriet heftig unter Beschuss

„Dringliche“ Aufklärung zur hohen Zahl an Corona-Todesfällen in der Steiermark forderten die Grünen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl nahm das Pflegesystem ins Visier: „Die Schwachstellen sind schon seit langer Zeit bekannt und in der Krise besonders zum Ausdruck gekommen.“ Die nun zuständige Landesrätin sei zwar nicht für die Altlasten verantwortlich, „jedoch für die Zukunft“. Bogner-Strauß konterte, die Anzahl der verstorbenen Patienten sei vergleichbar mit Wien, wo ein ähnlich hoher Anteil an Pflegeheimbetten - gemessen an der Einwohnerzahl - vorhanden sei. Gewinnorientierte Heimstrukturen hätten keine negativen Auswirkungen im Umgang mit der Krankheit gehabt.