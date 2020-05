Von Herdenimmunität in allen Regionen noch weit entfernt

Von der Herdenimmunität ist das Land trotz der hohen Anzahl an Infektionen „in allen italienischen Regionen“ noch weit entfernt. In den meisten Gebieten liegt die Durchseuchungsrate bei gerade einmal weniger als einem Prozent. In der Lombardei, der am stärksten betroffenen Region, liegt diese im Schnitt bei 13 Prozent. Für eine Herdenimmunität müssten 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Erreger infiziert sein.