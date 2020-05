Im Falle eines Corona-Lockdowns, also weitreichenden Ausgangsbeschränkungen, würde mehr als der Hälfte der Afrikaner das Geld ausgehen. Zudem sagten laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage, die unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführt wurde, 70 Prozent der Befragten, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser ein Problem wäre, wenn sie für 14 Tage ihre Wohnungen oder Häuser nicht verlassen dürften.