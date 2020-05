Die Liebe zu alten Apfelsorten wurzelt bei Theodor Schnutt tief. „Für mich war es als Kind das Schönste, im Herbst die letzten verdörrten Äpfel vom Baum zu holen. Die waren so aromatisch, herrlich. Wir kannten ja sonst nichts Süßes“, erinnert sich der 65-Jährige an sein Aufwachsen auf einem Weinhügel in der Südsteiermark.