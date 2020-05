Ein schockierender Fall von Tierquälerei beschäftigt die Bewohner in Graz-Andritz: Vier Entenbabys wurden mit einem Stock brutal erschlagen! Gefahndet wird Gerüchten zufolge nach einem Jugendlichen. Und auch in Mariatrost ist ein skrupelloser Tierquäler am Werk. Hier sind präparierte Fleischköder gefunden worden.