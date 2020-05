Drogeriemärkte nahe der Westautobahn suchten zwei Ladendiebe im Bezirk Melk heim. Nach einem erfolgreichen Coup in Loosdorf schlug am zweiten Tatort in Pöchlarn die Alarmanlage an. Einer der Kriminellen wurde noch vor Ort festgenommen, den Komplizen stoppte ein Autounfall auf der Flucht – beide in Haft.