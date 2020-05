„Wir am Georg von Peuerbach-Gymnasium sind der Ansicht, dass auch Sportunterricht ohne Gefährdung durchgeführt werden kann und für unsere Kinder sehr sinnvoll wäre“, sagt Direktor Mag. Herbert Kirschner. In seiner Schule wurde daher ein Appell an Bildungsminister Heinz Faßmann verfasst, den Sportunterricht beim Schulen-Neustart mitzunehmen.