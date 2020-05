Die deutsche Bundesregierung hat in der Vorwoche die weltweite Reisewarnung für eigene Staatsbürger bis Mitte Juni verlängert. Da die Infektionszahlen in Österreich aber sinken, macht nun Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) Druck auf Berlin, die Grenzen für Österreich-Urlauber früher zu öffnen. In einem Interview betonte die Ministerin: „Österreich schafft alle Voraussetzungen für einen sicheren und schönen Urlaub.“