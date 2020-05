Während viele Unternehmen durch die Hilfspakete der Regierung zumindest ein bisschen Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Betriebs bekommen, warten gemeinnützige Organisationen nach wie vor darauf. Das Hilfegesuch bleibe seit Wochen unbeantwortet, erklärte das Bündnis für Gemeinnützigkeit am Dienstag. Mit der Initiative „Giving Tuesday“ will man nun besonders den sozialen Sektor in der Corona-Krise unterstützen.