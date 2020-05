Aufbruchsstimmung spürbar

Der Obmann des Tiroler Handels, Martin Wetscher, zeigt sich zuversichtlich, dass die Muttertagsumsätze der Vorjahre trotz Krise auch heuer erreicht werden können: „Es ist durchaus zu spüren, dass die Tirolerinnen und Tiroler froh darüber sind, dass sie nach dem Lockdown wieder wie gewohnt in allen Geschäften ihrer Wahl einkaufen können. Und die Freude am Schenken ist sicherlich ein wichtiger Teil der Normalität, nach der sich viele Menschen derzeit sehnen. Insofern sind die Vorzeichen ganz gut. Wichtig in diesem Zusammenhang, dass die Muttertagsgeschenke - egal ob online oder stationär - bei Tiroler Unternehmern gekauft werden. Denn ein ‘Ja zu Tirol‘ hilft dem Tiroler Handel, wieder in Schwung zu kommen und langfristig Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land zu halten.“