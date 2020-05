Da das Reisen aufgrund der Corona-Krise schwer ist, kommt es im Pflegebereich zu großen Problemen. Viele Pflegekräfte wollen oder können nicht in ihre Heimat zurück, weil sie dort eine staatliche Quarantäne in Massenquartieren verbringen müssten. Hingegen sitzen viele Betreuungskräfte seit Wochen ohne Verdienst zu Hause, weil sie keine (legale) Möglichkeit mehr haben, nach Österreich zu kommen, obwohl sie hier dringend für die Pflege gebraucht werden. Manche müssen in Heimquarantäne, andere gar nicht in Quarantäne. Einheitliche Bestimmungen gibt es nicht einmal innerhalb Österreichs.