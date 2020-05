„Net So Schwer“ geht eindeutig als Durchhalte- und Motivationshymne durch, während ein Song wie „Mona“ eine liebevolle Ode an die Kindesliebe ist. Der Autodidakt, der sich Instrumente und Gesang quasi selbst beigebracht hat, versammelt insgesamt acht Songs mit mehr oder weniger stark steirischem Idiom, die sich über einen langen Zeitraum zusammengesammelt haben und dem Hörer eine Reise durch die Gedankengänge und den Erfahrungsreichtum des Interpreten anbietet. Wem die Texte auf dem Album zwischendurch vielleicht etwas zu ernst sein könnten, der wird am Ende mit dem Bonustrack „Oh, Madl“ verwöhnt - nichts anderes als eine eingesteirerte Coverversion des Britney-Spears-Smashhits „Hit Me Baby One More Time“.