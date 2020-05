Zum Meister war bei zwölf Punkten Vorsprung auf Olympique Marseille bereits in der Vorwoche Paris Saint-Germain erklärt worden. Die Entscheidung zum vorzeitigen Saisonende hatte dennoch einige Klubs empört. Ex-Champion Olympique Lyon etwa kündigte an, Schadenersatz in Millionenhöhe zu verlangen, weil man erstmals seit einem Vierteljahrhundert den Europacup-Einzug verpasst hat. Absteiger Amiens will zuerst die genaue Begründung für die Wertung der Saison prüfen, ehe man rechtliche Schritte einleiten wolle.