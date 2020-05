Gefahren wird auch in der Krise: Da der öffentliche Verkehr und die Schülertransporte als systemrelevant gelten, dürfen die Busse weiter in Betrieb bleiben. Der Andrang hält sich aber in Grenzen. „Wir haben etwa zehn Prozent der Fahrgäste, die wir normal hätten“, berichtet Spartengeschäftsführer Bernhard Dillhof von der Wirtschaftskammer. Den Abstand einzuhalten fällt daher oft nicht schwer. Auch wenn das Geschäft überschaubar ist, laufen die Fixkosten für die Betriebe weiter. Unter anderem wird versucht, sich mit den wenigen Schülertransporten über Wasser zu halten. Im Taxi-Bereich ist das Geschäft laut Dillhof um die Hälfte eingebrochen. Das Fehlen von Touristen und Nachtschwärmern ist deutlich zu spüren. Schlimmer hat es die Busreise-Firmen getroffen.