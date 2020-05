Nach dem Bekanntwerden einer potenziellen Covid-19-Infektion in Frankreich bereits im Dezember ruft die WHO auch andere Staaten dazu auf, ähnliche Krankheitsfälle von Ende 2019 nachträglich auf eine Coronavirus-Infektion hin zu überprüfen. Es sei möglich, dass sich noch mehr Patienten mit Lungenentzündungen als frühe Coronavirus-Fälle entpuppen, sagte am Dienstag WHO-Sprecher Christian Lindmeier.