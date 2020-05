Die Blumenkästen müssen in Zukunft nämlich nach innen hängen. Grund dafür ist ein Vorfall in Innsbruck. Stadtrat Frank Frey erklärt: „In Tirol ist ein Kisterl auf den darunterliegenden Balkon gestürzt und hat jemanden verletzt. Passiert das in einer unserer Gemeindewohnungen, wäre die Stadt haftbar, nicht der Mieter.“