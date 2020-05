Wer einmal so richtig ins Thema „BROT BACKEN“ eingetaucht ist, den lässt es auch so schnell nicht mehr los. Was braucht gutes Brot? Welches Mehl eignet sich? Wie formt man es am besten? Damit all diese Fragen beantwortet werden können und in der aktuellen Zeit auch zuhause frisches Brot zubereitet werden kann, verlost Vorwerk acht Exemplare des Rezeptbuchs „BROT BACKEN“.