„Umzug“ nach Bern

Das in Bern angesiedelte International Space Science Institute befasst sich mit Satelliten-gebundener Forschung. Es stellt ein Bindeglied zwischen der European Space Agency, den nationalen Weltraumagenturen und den Universitäten dar. Schindler wird am ISSI astrophysikalischen Forschungen nachgehen und in einem Schwerpunkt die genannten Einrichtungen und die Community weiter vernetzen.