Die Schwarzmüller-Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der größten europäischen Komplettanbieter für gezogene Nutzfahrzeuge. Sie betreibt drei Produktionswerke - in Freinberg, in Zebrak in Tschechien sowie in Dunaharaszti bei Budapest - und ist in 21 Ländern überwiegend in Zentral-, Südost- und Osteuropa präsent.