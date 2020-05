Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen an die historische Verantwortung Österreichs „für die dunkelsten Seiten der Geschichte“ erinnert. „Mauthausen steht wie kein zweiter Ort in unserem Land für die Schrecken des NS-Terrorregimes. Umso wichtiger ist es, sich auch heute der Verantwortung der Geschichte zu stellen“, sagte Kurz. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der bereits am Montag eine Videobotschaft veröffentlicht hatte, legte am Dienstag auf dem Appellplatz des ehemaligen Lagers einen Kranz nieder. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mahnte kollektive Wachsamkeit ein: „Menschlichkeit ist unsere Pflicht.“ FPÖ-Chef Norbert Hofer nannte die Befreiung Mauthausens eine Warnung: „Vor 75 Jahren wurde ein Schreckensregime in die Knie gezwungen. Wir alle müssen daran arbeiten, dass sich dieses dunkle Kapitel der Geschichte nicht wiederholt.“