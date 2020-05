Die Berliner Polizei ermittelt gegen einen Kollegen wegen des Verdachts, am 1. Mai einer Mitarbeiterin eines Fernsehteams ins Gesicht geschlagen und sie dabei verletzt zu haben. Eine Polizeisprecherin in der deutschen Hauptstadt äußerte sich am Dienstag zunächst nicht zu Erkenntnissen zum Verdacht der Körperverletzung im Amt und verwies auf die laufenden Ermittlungen.