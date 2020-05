In Frankreich herrscht seit 17. März eine Ausgangssperre. Die Wohnung dürfen Franzosen nur für wichtige Besorgungen verlassen und müssen ein Formular mitführen, in dem sie den Grund eintragen müssen, wieso sie draußen sind. Ab 11. Mai wird diese Regelung gelockert, es herrscht jedoch ein Meter Abstandspflicht und die Empfehlung, Schutzmasken zu tragen. Die Einhaltung dieser Auflagen will man in Cannes unter anderem mit der Datakalab-KI überwachen. Ob dem Beispiel andere französische Städte folgen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.