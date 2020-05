Am 4. Mai hatten viele Maturanten bzw. Schüler an den Abschlussklassen in berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) und Berufsschulen nach der Corona-Sperre ihren ersten Schultag. Am 18. Mai starten Volksschulen und die Unterstufe, am 3. Juni sollen dann alle Schüler wieder zurück in ihren Klassen sein. Auch in den Hochschulen wird der Betrieb nun schrittweise wieder hochgefahren. So sind demnächst wieder Laborübungen und künstlerischer Einzelunterricht sowie eingeschränkt auch Präsenzprüfungen möglich. Grundsätzlich soll der Hochschulbetrieb aber im Distance Learning verbleiben.