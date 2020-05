„Es wird storniert, es wird vielleicht umgebucht, aber es gibt so gut wie keine Neubuchungen, vereinzelt für den Winter beziehungsweise für den Sommer 2021“, berichtete der Reiseexperte weiter. Kurzarbeit alleine rette die Branche nicht. „Denn derzeit haben die Reisebüros und Reiseveranstalter nur Ausgaben - an teuren Personalkosten, an teuren Mietkosten beziehungsweise auch durch die Rückzahlung der Anzahlungen der Kunden, die schon gebucht haben“, erklärte der ÖRV-Chef.