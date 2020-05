Großer Erfolg für das Grazer Start Up „Marry Icetea“: Ab 11. Mai ist der Beeren-Eistee in mehr als 600 Filialen der Supermarktkette Spar zu finden sowie auch bei Metro Österreich. Am 19. Mai „pitchen“ sich die Gründer zudem in der PULS 4 Start Up Show „2 Minuten 2 Millionen“ um ein neues Investment.