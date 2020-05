Hyaluronsäure wird in den Hautzellen gebildet und hat die Aufgabe, Feuchtigkeit in der Haut zu binden. Mit zunehmendem Alter nimmt die Produktion von Hyaluronsäure jedoch ab. Dadurch verliert die Haut an Feuchtigkeit und damit auch an Volumen. Das Bindegewebe fällt regelrecht ein und es bilden sich Falten. Hyaluron-Produkte können dem entgegenwirken.