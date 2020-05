Ein 28-Jähriger hat am Montagnachmittag in einem Stiegenhaus in Wien-Favoriten seinen Nachbarn mit einer Axt bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich rief das Opfer gegen 16.45 Uhr die Exekutive. Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse nahmen den Rabiaten fest, obwohl er sich mit Kopfstößen und Tritten wehrte. Neben der Axt stellten die Polizisten in seiner Wohnung Waffen und Drogen sicher.