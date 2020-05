Deine Band ist auch ein integraler Bestandteil der ganzen amerikanischen Popkultur. Nicht nur durch deine Songs für „Zurück in die Zukunft“, Ende der 90er gab es noch einmal einen Boost, als ihr beim Hollywood-Psychothriller „American Psycho“ vorgekommen seid, als Hauptfigur Patrick Bateman in seiner Yuppie-Wohnung zu den flotten Klängen von „Hip To Be Square“ bestialisch mordet.

Der Song „Hip To Be Square“ („Es ist hip, ein Spießer zu sein“) wurde ursprünglich in der dritten Person geschrieben, aber ich dachte lustiger wäre es, wenn ich es gleich auf mich selbst projizieren würde. In der Rückschau war das vielleicht ein kleiner Fehler, weil der Song zu einer Hymne für die Spießer wurde, was aber niemals meine Intention war. Eigentlich wollte ich nur auf musikalischem Wege ein Phänomen zeichnen, das gerade in den USA das ganze Land überschwappte. Bohemians der 60er-Jahre wollten damals zu Bourgeoisie-Typen der 80er werden. Es gab auch Bücher darüber wie „Bobos In Paradise“ von David Brooks, die dasselbe Phänomen beleuchten und „American Psycho“ machte es schlussendlich auch. Ich kann heute verstehen, warum das alles so gut zusammengepasst hat und so bereue ich nur, dass ich den Texte nicht in der dritten Person behalten habe.