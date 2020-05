Binnen 24 Stunden ist die Zahl der aktiv an Covid-19-Erkrankten in Österreich um 7,2 Prozent - das entspricht 123 Personen - zurückgegangen. Derzeit sind somit noch 1582 Menschen an Covid-19 erkrankt. Davon müssen 418 Personen im Spital behandelt werden, 104 davon liegen auf der Intensivstation. Mittlerweile starben 606 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren.