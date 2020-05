Sie haben kurz das Modell im amerikanischen Profisport angesprochen. Meinen Sie damit auch die Einführung des sogenannten „Salary Cap“ (Anm. Gehaltsobergrenze für Teams)? Ist es nicht eine fast unüberwindbare Herausforderung, diese Struktur der Umverteilung im europäischen Profifußball umzusetzen? In US-Sportarten wie Basketball oder American Football gibt es ja ein geschlossenes Ligasystem mit 30 bzw. 32 Teams, während wir in Europa in fast jedem Land eigene Profiligen haben, die oft mehrere Leistungsklassen umfassen.

Dazu bräuchte es jedenfalls eine europäische Liga. Wenn das jetzt nur z.B. die deutsche Bundesliga einführt, wandern alle Spieler nach England ab. Also genauso wie in der Politik oder beim Klimawandel braucht es in dieser Hinsicht eine europäische Lösung. Gerade im Fußball sind wir in Europa ja sehr gut vernetzt. In Wahrheit braucht es eine globale Richtlinie, aber wir als Europäer können ja einmal damit starten. Klar ist es naiv zu glauben, dass nächstes Jahr alle Spieler nur noch zwischen 5000€ und maximal 1 Mio. € verdienen werden. Deshalb braucht es einen Stufenplan und so eine Krise wie jetzt wäre eine gute Gelegenheit, einmal ein Resümee zu ziehen und zu sagen: „Die letzten Jahre war der wirtschaftliche Aspekt im Fußball komplett absurd.“ Klar hat der amerikanische Profisport eine ganz andere Kultur und ist nicht vergleichbar, aber man kann sich ja davon inspirieren lassen und aus gewissen Ideen ein eigenes Modell entwickeln. Die Idee eines Draft wäre spannend, um für mehr Spannung in den Ligen zu sorgen. Serienmeister wie Juventus, Bayern oder Salzburg haben das Geschehen, zumindest für den neutralen Beobachter, unglaublich langweilig gemacht. Den kleineren Vereinen müssen Möglichkeiten geboten werden, nicht den Anschluss zu verlieren. Sonst reißt die Kluft immer mehr auf und der Fußball verliert das für ihn so wichtige Spannungselement.