Am 29. Juni beginnt am Landesgericht Linz der Prozess gegen eine 45-jährige, die am 16.10.2019 versucht haben soll, ihren Lebensgefährten umzubringen. Die Angeklagte und das spätere Opfer sollen einander im Sommer 2019 in einem Nachtclub in Tschechien kennengelernt haben. Beide dürften dem Alkohol zugesprochen haben. Danach soll es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten, hauptsächlich wegen Geld, gekommen sein.