Blaue Petition gegen „Überwachungsstaat“ und „Knechtschaft“

Die FPÖ fordert nicht nur flächendeckende Tests und ausreichend Schutzausrüstung für Risikogruppen. Sie geht in einer Petition, die laut eigenen Angaben mittlerweile rund 40.000 Unterschriften verzeichnet, auch gegen die „überschießenden Maßnahmen“ und die „Angstpolitik“ der Regierung vor. „In einer Demokratie ist das Volk der Chef“, so Schnedlitz. Vor allem die ÖVP führe die Österreicher in Richtung „Überwachungsstaat“ und „Knechtschaft“.