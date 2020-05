Österreich habe die Maßnahmen in der ersten Phase hervorragend umgesetzt, betonte Anschober. Mit Stand Dienstagvormittag gab es in Österreich 15.569 Infizierte, was einen Anstieg von 0,2 Prozent zum Vortag bedeutete, 146 Personen waren neu genesen, 418 im Spital, davon 104 in Intensivbehandlung. Die zweite Phase werde nun die schwierigste Herausforderung, denn nun komme es auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung an, so Anschober: „Wir müssen weiterhin konsequent sein. Eine zweite Welle wäre das Schlimmste.“