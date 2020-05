Akzeptieren Sie keine Gutscheine

Ihr Flug oder Ihre Pauschalreise wurden storniert? Sie möchten Ihr Geld zurück, aber Ihnen wird lediglich ein Gutschein angeboten? Es ist ihr gutes Recht, diesen abzulehnen. Die Rückerstattung in Form eines Gutscheins ist unzumutbar und birgt auch einige Risiken: Akzeptieren Sie einen Gutschein, gehen Sie immer das Risiko ein, im Falle einer Insolvenz der Airline oder des Reiseveranstalters Ihr Geld nie wieder zu sehen. Zudem sind Sie zwangsläufig an eine Airline oder einen Reiseveranstalter gebunden und sie haben keine Chance auf einen Preisvergleich zu anderen Anbietern sowie keine Gewährleistung, dass Ihr Gutschein in allen Buchungsklassen akzeptiert wird.