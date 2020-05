Die Frauen-Fußballnationalmannschaft der USA um ihre Spitzenspielerin Megan Rapinoe will den Kampf um dieselbe Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen nicht aufgeben. Wie schon unmittelbar nach der Entscheidung eines Richters in Kalifornien betonte Rapinoe am Montag erneut ihre Enttäuschung. „Ich war schockiert über das Urteil und die Erklärung“, sagte sie in der ABC-Sendung „Good Morning America“.