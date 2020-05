Die gleichlautenden Briefe stammen laut Recherchen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom sogenannten „Staatsstreichorchester“, das schon in der Vergangenheit durch ähnliche Morddrohungen aufgefallen ist. Die Schreiben wurden laut RND in der vergangenen Woche an zwei Bundestagsabgeordnete, zwei Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, die Staatsanwaltschaft Schwerin sowie neun Redaktionen und eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei verschickt. Darin heiße es, die Absender hätten ausreichend Munition, um jeden der Adressaten zu liquidieren. Die Schreiben würden vom Bundeskriminalamt (BKA) und mehreren Landeskriminalämtern untersucht.