Ausgerechnet an dem Tag, an dem die DFL einen Hygiene-Kodex präsentierte, an dem sich Bund und Länder für die Fortsetzung der deutschen Bundesliga geeinigt hatten, bekam der Nach-Corona-Fußball den größten Schlag und zwar von dort, von wo man es am wenigsten erwartet hätte. Bei den Fans im Internet, die seit Monaten ohne Fußball auskommen müssen, brachen die Dämme.