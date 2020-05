Nach dem Erfolg der schrägen Netflix-Dokuserie „Tiger King“ wird Schauspielstar Nicolas Cage den früheren Privatzoodirektor Joe Exotic in einer TV-Verfilmung verkörpern. Der Oscar-Preisträger wird die Serie auch mitproduzieren, wie sein Agent am Montag mitteilte. Mit an Bord sind laut Branchenmagazin „Variety“ der US-Sender CBS und die Produktionsfirma Image von Brian Grazer. Acht Folgen sollen geplant sein.