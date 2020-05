Red-Bull-Jungstar Max Verstappen (oben im Video bei einem Roadtrip) hofft zum verspäteten Saisonstart in der Formel 1 auf zwei Rennen in Spielberg. Der Niederländer hatte die beiden vergangenen Grand Prix von Österreich für sich entschieden. „Ich mag es immer, da zu fahren“, betonte der 22-Jährige am Montagabend in einem Video-Interview mit ServusTV. „Hoffentlich würden wir dann natürlich auch zwei Rennen dort haben.“