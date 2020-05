Zu diesem Zeitpunkt hatte der Familienvater, der unter keinen Vorerkrankungen litt, bereits 40 Grad Fieber, jeder Atemzug fühlte sich an, als würde er „gewürgt“ werden. Und dann ging alles plötzlich Schlag auf Schlag: Buttrick musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Wie der 48-Jährige gegenüber Sky News berichtet, gaben ihm die Krankenschwestern davor noch 15 Minuten, um sich per Anruf von seinen Liebsten zu verabschieden.