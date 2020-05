Bund und Länder werden am Mittwoch mit großer Wahrscheinlichkeit den Weg für Geisterspiele in der deutschen Fußball-Bundesliga freimachen. Darauf haben sich die Vertreter von Bund und Ländern nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen vom Montagabend in der Vorbereitung auf die Chefrunde verständigt.