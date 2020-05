Wird der Ausstoß an Treibhausgasen nicht gemindert, dann könnten in 50 Jahren bis zu 3,5 Milliarden Menschen, also ein Drittel der Weltbevölkerung, in Gebieten mit einer Durchschnittstemperatur von mehr als 29 Grad Celsius leben. Das wäre außerhalb jener klimatischen Nische, die für den Menschen ideal ist und die er seit mindestens 6000 Jahren bewohnt, berichtet ein Forscherteam um Marten Scheffer von der Wageningen University in den Niederlanden.