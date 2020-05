Wir halten Sie den ganzen Tag über am Laufenden ++ Leobner Forscher punkten mit bei europaweitem Corona-Wettbewerb ++ Zweites steirisches Hilfspaket wurde präsentiert ++ In den letzten 24 Stunden ist ein Mann aus dem Bezirk Weiz verstorben ++ 388 Steirer sind aktuell infiziert ++ Heute ist der internationale Tag der Händehygiene ++ Gute Nachrichten für Andritz AG ++ Erfolgreiche Leobener Beteiligung an EU-weiter Virus-Challenge ++ Lehrlingsoffensive in Gnas ++ Camping am Bauernhof als Trend ++ Online-Betrieb auf Grazer Rechtswissenschaft sehr gut angenommen ++ Musikschule Bruck nimmt Betrieb auf ++ KTM beendet Kurzarbeit ++ Feuerwehren auch in Krisen-Zeiten für uns im Einsatz ++