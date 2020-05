Ein definitiver Abbruch kann bei der nächsten Zweitliga-Klubkonferenz am 12. Mai oder theoretisch auch schon bei der Außerordentlichen Hauptversammlung der Bundesliga am kommenden Donnerstag beschlossen werden. Bei letzterem Meeting geht es neben der Fortsetzung der Bundesliga-Saison auch um die Lizenzierungsbestimmungen, die man mit großer Wahrscheinlichkeit aufweicht. Die finanziellen Kriterien sollen ausgesetzt werden, was auch die UEFA vorschlägt. Außerdem soll ein Verein, der während der Spielzeit in die Insolvenz schlittert, nicht mehr automatisch absteigen müssen.