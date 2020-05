Als die Schweinegrippe Gerald Ford traf

Nichtsdestotrotz ist Trump überzeugt, dass es bis Jahresende einen Impfstoff geben wird. Er räumte zugleich ein, dass Experten seine Einschätzung in Zweifel ziehen könnten. „Die Ärzte werden sagen: ,Das sollten Sie nicht sagen‘“, vermutete der US-Präsident. Er spreche aber aus, was er denke. Seiner Einschätzung nach seien einige Firmen „sehr nah“ an einem Erfolg. Um bis Jänner - also viele Monate früher als sonst üblich - einen Impfstoff zu haben, startete die Regierung die Operation „Warp Speed“. Das tat sie schon einmal. Und es endete in einem Fiasko.