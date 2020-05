Die Polizei hielt den Traktorfahrer (59) am Montagvormittag im Rahmen einer Kontrolle in Straßwalchen an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur schwere Mängel am Anhänger des Traktors fest - so waren Schweißnähte beim Rahmen bereits eingerissen - sondern auch am Fahrzeug selbst. Die Begutachtungsplakette des Traktors war seit zwei Jahren abgelaufen. Dazu fehlten Beleuchtungen und Ausrüstungsgegenstände. Der 59-Jährige musste seine Fahrt beenden. Er wird wegen mehreren Übertretungen angezeigt.