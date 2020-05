Das Quartett war mit Sturmhauben maskiert in der Nacht auf 21. Februar in die Wohnung eines 26-Jährigen in Bad Schallberach eingedrungen, als dieser die Tür öffnete, und hatte ihn beraubt. Die Beute bestand unter anderem aus zwei Mobiltelefonen, zwei Soundkarten, Kopfhörern, einer Geldbörse mit 180 Euro, einem Rucksack mit ätherischen Ölen und Medikamenten.