Nun hat auch Vize-Weltmeisterin Caroline Pilhatsch das regelmäßige Schwimm-Training wieder aufgenommen, zwei Wochen nach ihren OSV-Nationalteam-Kollegen. Die Zweite über 50 m Rücken bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften im Dezember 2018 in Huangzhou wurde am Montag von OSV-Generalsekretär Thomas Unger in der Südstadt in Empfang genommen, wo sie ab sofort u.a. neben Felix Auböck ihre Bahnen zieht.