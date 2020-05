2007 wechselte Michael Huber (37) hauptberuflich als Jugendsekretär zur GPA-djp. Von 2010 bis 2011 absolvierte er die Sozialakademie der Arbeiterkammer in Wien. In der GPA-djp Salzburg betreute Huber ab 2012 die Bereiche Handel, IT und Sozialversicherungen. Ab 2016 übernahm der 37-Jährige zusätzlich Verantwortung als Geschäftsführer-Stellvertreter. Im Jahr 2015 war er am Aufbau der Salzburger Allianz für den freien Sonntag beteiligt, dessen Koordinator er noch bis heute ist. Berufsbegleitend absolvierte Huber die Berufsmatura am BFI Salzburg und begann anschließend ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg, das er in nächster Zeit abschießen möchte.