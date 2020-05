In der Nacht auf den 9. Jänner 2020 verübten vorerst unbekannte Täter einen Einbruchsdiebstahl in ein Café in Kritzendorf, Bezirk Tulln, NÖ und stahlen aus einer Lade die Tageslosung und Wechselgeld in der Höhe von 325 Euro. Im Zuge der Spurensicherung konnten mehrere DNA-Spuren gesichert werden, wobei die Auswertung mit einem 53-jährigen, mehrfach einschlägig vorbestraften, österreichischen Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land, OÖ übereinstimmte.